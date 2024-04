Auf der A4 in Richtung Dresden hat sich zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla ein größerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei sind am Donnerstagvormittag mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Ein Auto fing Feuer und musste gelöscht werden. Es gibt Verletzte. Die A4 bleibt in Richtung Dresden voraussichtlich längere Zeit gesperrt.