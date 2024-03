"Der Wald ist in einem miserablen Zustand" sagt Haupt. Er ist als Förster verantwortlich für die Wälder des Domkapitels St. Petri. Die sind hauptsächlich in den Gegenden um Wilthen, Schirgiswalde und Wehrsdorf. "Wir haben die Hälfte unserer Waldfläche verloren", berichtet er. Ähnlich ging es vielen sächsischen Waldbesitzern in den letzten Jahren. Laut sächsischem Umweltministerium waren im letzten Jahr das Oberlausitzer Bergland, das Zittauer Gebirge und das Elbsandsteingebiet besonders stark betroffen.