Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bürgersprechstunde Weißwasser: Oberbürgermeister Pötzsch sucht das Gespräch mit den Bürgern

Hauptinhalt

17. Februar 2024, 05:00 Uhr

Persönliche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, Beleidigungen und Bedrohungen - all das hat in den letzten Jahren zugenommen. In einigen Regionen ziehen sich Mandatsträger aus Angst zurück. In Weißwasser stellt sich der Oberbürgermeister regelmäßig auf dem Markt seinen Bürgern.