Die Polizei in Zwickau hat offenbar eine Diebesserie beendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist nach zahlreichen Einbrüchen in geparkte Autos ein Beschuldigter festgenommen worden. Ende vergangenen Jahres war es demnach über Wochen hinweg zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen, die im Stadtgebiet von Zwickau abgestellt worden waren. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle Mitte Dezember konnte die Polizei jedoch einen 40-jährigen Mann festnehmen, der unter Verdacht steht, ein Auto gestohlen zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung haben die Beamten zahlreiches Diebesgut sichergestellt.