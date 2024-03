Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen gegen 9:30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei war er von der S140 zwischen Neugersdorf und Seifhennersdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der Fahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden von rund 10.000 Euro.

Weil beim Unfall Benzin und Öle ausgelaufen waren, rückte auch die Freiwillige Feuerwehr zur Schadensbeseitigung an. Einige Kameraden leiteten den Verkehr an der Unfallstelle einseitig vorbei. "Ein BMW-Fahrer jedoch ignorierte die Absperrung, fuhr an der stehenden Fahrzeugschlange vorbei und wurde von einem Feuerwehrmann angehalten", informierte die Polizeidirektion Görlitz. Der Kamerad habe auf die Situation aufmerksam gemacht, doch der Autofahrer "touchierte den 25 Jahre alten Feuerwehr am linken Knie und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort". Der Einsatzhelfer wurde dabei leicht verletzt.