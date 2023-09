In den kommenden zwei Wochen wird der Tunnel auf der Autobahn zwischen Görlitz und Bautzen wegen Sanierungsarbeiten in mehreren Nächten gesperrt. Das teilte die die Autobahn GmbH am Freitag mit. Die erste Sperrung ist für die Nacht vom 11. auf den 12. September geplant. Die Fahrbahnen in beide Richtungen sind von 21 bis 5 Uhr nicht nutzbar.

Auf der A4 zwischen Görlitz und Dresden staut es sich immer wieder im Bereich um den Tunnel Königshainer Berge. Bildrechte: dpa