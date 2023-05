Ab Montag müssen sich Autofahrer auf der A4 in der Nähe von Görlitz auf Behinderungen einstellen. Im Tunnel "Königshainer Berge" werden nach Angaben der Autobahn GmbH in beide Richtungen einzelne Fahrstreifen aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. In Fahrtrichtung Görlitz soll die Überholspur und in Fahrtrichtung Dresden die Standspur gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang November dauern.