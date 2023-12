Die Deutsche Bahn und die Stadt Görlitz haben eine sogenannte Sicherheits- und Ordnungspartnerschaft für den Bahnhof Görlitz vereinbart. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll die Partnerschaft die Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof verbessern.

"Mit koordinierter Präsenz der Sicherheits- und Ordnungskräfte wollen wir die in der Vergangenheit vermehrt aufgetretenen Diebstähle, Verunreinigungen und Sachbeschädigungen verhindern", sagte Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). In der Vergangenheit wurden am Bahnhof immer wieder Fahrräder gestohlen oder beschädigt.