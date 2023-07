Dreiländereck Polnisches Gericht hebt Abbau-Stopp für Braunkohlerevier Turów auf

Dicke Luft wird es wohl auch künftig im Dreiländereck zwischen Polen, Tschechien und Sachsen geben. Denn das oberste, polnische Verwaltungsgericht hat einen Abbau-Stopp für das Braunkohlerevier Turów in Polen gekippt. Die EU hatte zuvor Strafzahlungen angedroht, die deutsche und tschechische Seite befürchtet Gefahren für Umwelt und Bevölkerung. Dennoch will Polen an dem grenznahen Bergwerk festhalten.