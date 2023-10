An der Grenze zu Polen bei Zittau sind 30 illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten aufgegriffen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Personen, unter denen sich auch Kinder befinden, am Sonnabendmorgen in der Nähe des Grenzübergangs an der B178 in Eckertsberg entdeckt. Bürger hätten die Polizei auf eine größere Personengruppe hingewiesen, die sich in diesem Bereich bewegt.

Bundespolizisten haben am Samstagmorgen illegal Eingereiste bei Zittau festgalten. Unter ihnen befinden sich auch mehrere Kinder. Bildrechte: Blaulichtreport Zittau