Ein 32 Jahre alter mutmaßlicher Schleuser aus Georgien sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch zehn Migranten nach Deutschland eingeschleust zu haben. Außerdem hat er nach Angaben der Bundespolizei bei seiner Flucht andere Autofahrer gefährdet. Das Amtsgericht Görlitz ordnete die Haft an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde in die JVA Görlitz eingeliefert.