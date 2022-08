Das historische Kavalierhaus im Pückler-Park von Bad Muskau soll zu einem Besucher- und Informationszentrum für die gesamte Lausitz werden. "Das Kavalierhaus ist das größte Projekt, das wir in den vergangenen 30 Jahren anpacken, vom Umfang fast größer als der Wiederaufbau des Schlosses", erklärte Cord Panning, Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" am Montag. Man wolle in dem Zentrum die Geschichte der Region von der Eiszeit bis zu heutigen Themen wie Braunkohle, Glasindustrie, Strukturwandel und Klimaschutz spiegeln.

Im Kavalierhaus Bad Muskau soll bald die Geschichte der Lausitz von der Eiszeit bis heute dargestellt werden. Bildrechte: dpa