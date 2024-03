Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Millioneninvestition Renovierte Stationen und neue Notaufnahme im Krankenhaus in Niesky

06. März 2024, 12:04 Uhr

Die medizinische Versorgung ist auf dem Land oft ein Problem. Gute Nachrichten gibt es nun in Niesky in Ostsachsen. Dort ist das Emmaus Krankenhaus umfassend modernisiert und erweitert worden. Am Mittwoch wurde der Abschluss der Bauarbeiten gefeiert.