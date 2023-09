Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping will das "20-Punkte-Programm – Medizinische Versorgung 2030" weiterentwickeln. So sollen an der Universität Pécs in Ungarn künftig nicht nur Hausärzte, sondern auch Zahnärzte und Apotheker mit staatlicher Förderung ausgebildet werden. Die Gespräche dazu liefen bereits, sagte die SPD-Politikerin in einer von ihrer Fraktion beantragten aktuellen Debatte.