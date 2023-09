In Niesky im Landkreis Görlitz ist am Dienstag ein Mann aus Syrien bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten Ermittler noch am Abend einen 22 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen in dessen Wohnung festnehmen. Den Angaben zufolge könne nach derzeitigen Erkenntnissen ein fremdenfeindliches Motiv ausgeschlossen werden.