33 Meter lang, 6,10 Meter breit und 80 Tonnen schwer ist das neue Schiff für den Berzdorfer See in der Oberlausitz. Am frühen Mittwochmorgen hat das Schiff per Lkw sein Ziel, den Hafen in Hagenwerder, erreicht. Die letzte Etappe des Schwerlasttransportes war am Abend gegen 22 Uhr in Bad Muskau gestartet. Eine 650 PS starke Zugmaschine und ein zwölfachsiger Tieflader waren nötig, um das 80 Tonnen schwere Schiff sicher über die Straßen zu transportieren. Kompliziert wurde es für das Transport-Team in der Ortslage Reichenbach in der Oberlausitz, da die Straßen für das 40 Meter lange und fast sieben Meter breite Gespann gerade so ausreichten. Gegen 3 Uhr ist das Schiff am Kai des Hafenbeckens zunächst abgestellt worden und soll im Laufe des Mittwochs zu Wasser gelassen werden.