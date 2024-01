Blockaden im Vogtland und Erzgebirge

Im Vogtland wurden die Autobahnauffahrten der A72 zwischen 6 und 13 Uhr dichtgemacht, wobei die Sperrungen alle zwei Stunden unterbrochen wurden. An Bundesstraßen wie der B173 in St. Egidien und der B93 in Zwickau gibt es außerdem Proteste.

Blockadestellen am Freitag im Raum Chemnitz * Chemnitz, Zentrum: Brückenstraße/Bahnhofstraße

* Siebenlehn: A4, Anschlussstelle Siebenlehn, Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Dresden

* Striegistal: A4, Anschlussstelle Berbersdorf, Autobahnauffahrten in beide Fahrtrichtungen

* Stollberg: A72, Anschlussstelle Stollberg-Nord und Stollberg-West, Autobahnauffahrten in beide Fahrtrichtungen

* Neukirchen: Fahrzeugkorso zwischen Kreisverkehr Stelzendorfer Straße und Kreisverkehr Stollberger Straße

* Thum: B95/S233

* Thermalbad-Wiesenbad, OT Schönfeld: B95/S222

* Annaberg-Buchholz: B101/S266

* Annaberg-Buchholz: Geyersdorfer Straße

* Annaberg-Buchholz: Feldschlößchenstraße

* Elterlein: S258

* Scheibenberg: B101/S258

* Schneeberg: Hohe Straße

* Zschorlau: Hauptstraße

* Lößnitz: B169/Abzweig Affalter

* Schwarzenberg: Fahrzeugkorso zwischen Schwarzenberg und Aue

* Venusberg, OT Spinnerei: Talstraße/Herolder Straße Quelle: Polizeidirektion Chemnitz

Blockaden in der Oberlausitz

Auch an der A4 in der Oberlausitz gibt es Blockaden, so bei Uhyst am Taucher, Ohorn, Ottendorf-Okrilla, Pulsnitz, Görlitz und Kodersdorf. Traktoren stehen auch am Kreisverkehr Dreistern vor Bautzen. Ebenfalls kann es auf der B99 in Hagenwerder und an der Grenze zu Polen bis 15 Uhr sowie auf der B115 in Niesky von 17 bis 21:30 Uhr zu Behinderungen durch Traktoren kommen. Das Landratsamt Görlitz als Versammlungsbehörde weist jedoch darauf hin, dass der öffentliche Straßenverkehr, Busse sowie Rettungsfahrzeuge freie Durchfahrt haben.

Bildrechte: Rocci Klein

Proteste und Kundgebungen am Donnerstag

Auch am Donnerstag hatte es zahlreiche Aktionen der Bauern in Sachsen gegeben. So wurden die Auffahrten an der A4 im Bereich Bautzen und Görlitz sowie im Erzgebirge an der A72 blockiert, sagte Robert Erdmann von "Land schafft Verbindung". Nach Polizeiangaben kam es unter anderem zu kurzfristigen Sperrungen an der A4 an den Zufahrten Hohenstein-Ernstthal, Weißenberg, Görlitz und Kodersdorf sowie an der A72 an den Zufahrten Hartenstein und Chemnitz-Röhrsdorf. Landesweit seien etwa 300 Traktoren unterwegs gewesen.

Bildrechte: Harry Härtel