"Ich freue mich riesig, aber jubeln kann ich erst, wenn ich den neuen Arbeitsvertrag in der Tasche habe, sagt die Görlitzer Sozialarbeiterin Marlene Gries. Die junge Frau arbeitet als "Respect Coach" an der Oberschule Innenstadt. Dort hatte sie bereits begonnen, ihr kleines Büro auszuräumen. Marlene Gries hatte nur noch wenig Hoffnung, dass die Proteste und die Hilferufe aus den Schulen etwas in Berlin bewirken würden. Ihr Schulleiter Thomas Warkus hatte sich persönlich an Mitglieder des Bundestages und des sächsischen Landtages gewandt und "praktisch in letzter Minute" um den Verbleib der Schulsozialarbeiter gebeten. "Die Arbeit der Respect Coaches sei gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar, um die Demokratie zu stärken", sagt der Schulleiter.