"Sollte man in Görlitz ganz auf das Christkindel verzichten oder könnte es vielleicht auch ein Knabe sein?" Diese Fragen stellte sich Gerd Weise vom Görlitzer Kulturservice als Cheforganisator mit seinem Team. Laut historischen Quellen muss nämlich das Christkindel in der mitteleuropäischen Weihnachtskultur nicht unbedingt weiblich sein. Im Erzgebirge und im Vogtland wird das Christkind als "Bornkinnel" bezeichnet. Auf Bildern wird dort das geborene Kindlein als Jesusknabe dargestellt. In der Weihnachtszeit erscheint aber dann das weißgewandete blondgelockte Christkindel an der Seite von Knecht Rupprich und bringt die Geschenke. Ähnlich war und ist es auch in Schlesien.