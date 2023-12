Bei nasskaltem Winterwetter ist am Freitag die Wichtelweihnacht in Wurzen gestartet. Trotz der ungemütlichen Bedingungen ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht davon abbringen, auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen. " Das ist bei uns geplant. Und wenn das im Kopf drin ist, dann wird das auch durchgezogen", sagte Andrea Köhler, die mit ihrem Mann Thomas die weihnachtliche Atmosphäre genoss.

"Man lernt Leute kennen, sieht Bekannte wieder, unterhält sich schön und trinkt Glühwein", fasste die Canitzerin zusammen, was ihr am Wichtelmarkt gefällt. Außerdem spiele die Musik eine große Rolle. "Wir sind selber Musiker und wollen uns gern anschauen, was geboten wird." Am Freitag warteten sie und ihr Mann vor allem auf das Andrea-Berg-Double Angela Prescher aus Dresden. "Wir sind schon seit vielen Jahren eng befreundet", verriet Köhler.