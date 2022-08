Am 12. Juni ist im Naturschutztierpark Görlitz-Zgorzelec Schneeeulenküken Wilma geschlüpft. Es ist der erste Schneeeulen-Nachwuchs seit sieben Jahren. Entweder sei das Weibchen zu alt gewesen, das Männchen zu jung oder umgekehrt, sagt Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer. Deshalb habe die Schneeeulenzucht in den vergangenen Jahren nicht funktioniert.

Schneeeulen leben normalerweise in der arktischen Tundra von Grönland, der Arktis, Alaska, Kanada, Sibirien und Nordeuropa. Sie können bis zu 30 Jahren alt werden. Seit 2017 ist die Schneeeule auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als "gefährdet" eingestuft, da die Zahl freilebender Schneeeulen immer weiter abnimmt. Sie seien ein klassischer Verlierer des Klimawandels, sagt Catrin Hammer. Denn in ihrem Lebensraum tauten die Permafrostböden auf, was das ganze Ökosystem ihrer Brutgebiete verändern würde.