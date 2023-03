Fachkräftemangel Weißwasser will mit Eishockey-Schule Fachkräfte aus Ausland anziehen

"Wer Erfolg will, braucht eine Vision", heißt es in einem Video der Stadt Weißwasser, mit dem sie für ihr Vorhaben einer Sportakademie wirbt. Die Kamera fliegt über die Plattenbauten der Stadt in Richtung Eisarena, in der das Zweitliga-Team Lausitzer Füchse heimisch ist. Das Gelände neben dem Eishockey-Stadion ist einer von mehreren möglichen Orten, an denen die Vision Wirklichkeit werden könnte: In Weißwasser will die Stadt gemeinsam mit dem Verein eine Schule mit Eishockey-Schwerpunkt entstehen lassen.