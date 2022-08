Das ist nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörden erlaubt, ansonsten drohen Bußgelder. Meist gibt es von den Behörden eine Freigabe, denn 2022 sind meist Kindertagesstätten, Betriebe oder Garagen betroffen. "Die letzten zwei, drei Jahre waren nicht so, wie in diesem Jahr. Es sind enorm viele Nester gebaut worden. Es ist ein Wespenjahr", urteilt der Görlitzer Schädlingsbekämpfer Günter Pusch.

Wenn Laien versuchen, ungeliebte Nester loszuwerden, kann es für alle Beteiligten schmerzhaft enden. Auch deshalb sollten nur Experten ran. Gunter Pusch ist meist früh morgens oder am frühen Abend unterwegs. Dann herrscht in den Nestern eine gewisse Ruhe. Hektische Bewegungen, aber auch Angstschweiß können Hornissen und Wespen wahrnehmen. Das erhöht ihre Aggressivität. Auch wer einem Nest zu nahe komnmt, versetzt die Insekten in Abwehrbereitschaft. Deshalb schleicht sich Pusch nur aus dem Schatten und nur ganz langsam an ein Nest heran. Dann kommt seine Spritze zu Einsatz. Die gefährlichen Plagegeister vom Mittel werden meist getötet.