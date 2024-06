Wie bei vielen Tierarten sind die Männchen bei der Goldaugen-Springspinne besonders hübsch, damit sie bei den Weibchen Eindruck machen. In diesem Fall ist es der leuchtend rote Hinterleib, der sie anlocken soll. Also wollte Sonja Haase auch ein Männchen vor die Linse bekommen und legte sich noch einmal auf die Lauer. "Ich habe mich also auf meinen kleinen Hocker gesetzt und auf einmal sprang mir tatsächlich ein Männchen aufs Bein."



Dabei blieb es nicht: Nach mehreren Stunden hatte Sonja Haase um die vier Männchen und noch einmal so viele Weibchen entdeckt. Zumindest in der Heidelandschaft der Oberlausitz scheinen sich die Goldaugen-Springspinnen also ziemlich wohlzufühlen.