Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen sich Görlitz und Zgorzelec an diesem Wochenende wieder auf tausende Besucher: Auf deutscher Seite wird das Altstadtfest gefeiert, am polnischen Neißeufer das Jakuby-Fest. Schon lange sind die beiden Feste eng miteinander verbunden gewesen, in diesem Jahr soll ihr Motto "Zusammen/Together/Razem" dies noch einmal besonders verdeutlichen. Dazu kommt ein spektakulärer Brückenschlag über die Neiße: Der Slackliner Ruben Langer will in 30 Metern Höhe auf einem Seil von der Peterskirche bis zur Dreiradenmühle über die Neiße balancieren.

Slackliner Ruben Langer will in 30 Metern Höhe über der Neiße balancieren. Bildrechte: Ruben Langer

Von Kirmes bis zum Mittelalter

Unten auf dem Boden können die Besucherinnen und Besuchern zwischen vielen unterschiedlichen Angeboten wählen. So gibt es wieder eine Kirmes mit Fahrgeschäften auf dem Marienplatz bis zum Obermarkt, wo auch Riesenrad und Stadtstrand zu finden sind. Vom Untermarkt bis zum Waidhausplatz wird es historischer, im Rathausinnenhof geht es auf Zeitreise ins Mittelalter. Dazu kommen die Festmeilen an der Nikolaistraße und am Fischmarkt, wo Bürgerinitiativen einen Lehmbackofen anfeuern und einen Familien- und Weingarten öffnen.

Viele Görlitzer Bands dank Kulturförderung

Zahlreiche Bands aus Görlitz und der Region laden außerdem zu Konzerten ein. Nach Angaben der Stadt wurde dies auch dank der Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen möglich. 130.000 Euro steuerte sie aus dem Anschubpaket für Kunst und Kultur nach den Corona-Einschränkungen für das Altstadtfest bei.

Fachkräftebörse wirbt um Heimatbesucher

Die Stadt nutzt das Altstadtfest auch, um Heimatbesucher wieder an die Neiße zu locken. Am Sonnabend gibt es deshalb eine Fachkräftebörse, bei der mehr als 20 regionale Unternehmen Jobs anbieten. Vor allem in der Metallindustrie, im Handwerk und in der IT- und Dienstleistungsbranche werden nach Angaben der Stadt Fachkräfte gesucht. Am Sonntag geht das Fest mit einer großen Lichtshow zu Ende.

Programmhöhepunkte Altstadtfest Görlitz Freitag | 26. August

17 Uhr | Eröffnung des Altstadtfestes auf dem Untermarkt und Umzug zur Altstadtbrücke



Sonnabend | 27. August

12 – 16 Uhr | Fachkräftebörse im Rathaus

14 Uhr | Schwimmschaf-Cup an der Altstadtbrücke

15 und 20 Uhr | Slackliner Ruben Langer balanciert über die Neiße

19 Uhr | Die Nikolaistraße tanzt im Takt



Sonntag | 28. August

15 | Slackliner Ruben Langer balanciert über die Neiße

22 Uhr | Lichtshow zum Abschluss