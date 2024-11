Kai Siebenäuger: In Sohland an der Spree rief ein Betrüger einen 86-jährigen Rentner an und gab sich als Polizist aus. Er gaukelte vor, dass ein Polizeieinsatz stattfinden würde. Das Codewort laute Nelke. Der Rentner müsse nun sein Geld vorzeigen, damit die Polizei das prüfen könne. Zu diesem Zweck würde ein Kollege vorbeigeschickt, der das Geld fotografieren und untersuchen werde. Damit haben sie rund 10.000 Euro erbeutet.

Die Betrügermaschen vermischen sich auch. Es gibt einmal die Masche der falschen Polizeibeamten. Dann die Legenden bei sogenannten Schockanrufen, bei denen sich Betrüger als Angehörige ausgeben, als Enkel, Töchter oder Söhne, denen ein schwerer Unfall passiert sei. Jetzt müsse eine Kaution gezahlt werden, um sie wieder freizubekommen. Es gibt auch Betrüger, die sich als Staatsanwälte ausgeben. Die Palette ist groß.



Die Legenden, die sich die Betrüger zurechtlegen, werden immer perfider und ausgefeilter. Da rufen Betrüger an und simulieren im Hintergrund Geräusche wie in einem Lagezentrum, wo mehrere Leute telefonieren. Ein Betrüger spricht mit dem Opfer und ruft parallel Anweisungen, dass er gleich ein Streife rausschickt und redet dann ununterbrochen weiter aufs Opfer ein. Für den Bürger, der Vertrauen in seine Polizei hat, wird es immer schwieriger, zu unterscheiden: Ist das ein Polizist oder ist es kein Polizist? Deswegen ist es für wichtig, an die Bürger zu appellieren.