Die Polizei hat im Raum Pirna innerhalb kurzer Zeit mehrere Schleuser festgenommen. So war den Beamten eigenen Angaben zufolge am Donnerstag gegen 7:30 Uhr auf der Bundesstraße 172a ein stark beladenes Wohnmobil aufgefallen. Bei Bonnewitz sei es gestoppt und kontrolliert worden.

Eine Stunde später fiel Polizisten an der A17 bei Köttewitz ein Transporter ins Auge. Er sei ebenfalls angehalten worden. In dem Wagen waren den Angaben zufolge 18 syrische Migranten - zehn Männer, zwei Frauen und sechs Kinder. Der polnische Fahrer und sein möglicher Komplize, der in einem anderen Auto in Köttewitz wartete, wurden vor Ort festgenommen.