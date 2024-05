Zwei Mitarbeiter einer Firma sind am Dienstagmorgen in Annaberg-Buchholz von einer Hebebühne etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Sie kamen mit Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Männer arbeiteten auf dem Gelände einer Firma an einer Hallendecke, als die Hebebühne kippte. Die Ursache für den Arbeitsunfall ist noch nicht bekannt.