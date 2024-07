Bildrechte: picture alliance / -/dpa | -

Nach MDR-Bericht Stück "Die Weiße Rose": Stollberger Theater bestreitet Zensur

05. Juli 2024, 12:50 Uhr

In das Stück einer Jugendtheatergruppe in Stollberg im Erzgebirge über die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" soll es politische Eingriffe gegeben haben. Die Leitung des Theaters Burattino hat die Vorwürfe in einem gemeinsamen Statement mit dem kulturellen Bildungsbetrieb des Erzgebirgskreises nun zurückgewiesen. Zugleich räumten beide Institutionen ein, dass in der Inszenierung verwendete Fotos von Politikern entfernt worden seien.