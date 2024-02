Bildrechte: SPM-Gruppe

Demonstrationen Rechtsextreme stören Demokratie-Kundgebungen in Grimma und Aue-Bad Schlema

04. Februar 2024, 23:38 Uhr

Nachdem am Sonnabend in Dresden Zehntausende gegen Rechts demonstriert haben, richtete sich der Blick am Sonntag auf die kleineren Städte in Sachsen. In Grimma und Aue-Bad Schlema kam es dabei zu Störungen von rechten Gruppen.