Am Grenzübergang in Reitzenhain haben am Donnerstag Bauern aus Deutschland und Tschechien gegen die europäische Agrarpolitik demonstriert. Die Landwirte waren nach Reporterangaben mit rund 150 Traktoren angereist. Dabei sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Bauern kritisieren unter anderem die überbordende Bürokratie. Außerdem fordern sie einen besseren Schutz vor Weizen zu Dumpingpreisen aus der Ukraine.

Die Bauern in Tschechien wie in ganz Europa hätten die gleichen Probleme wie die in Deutschland, sagte Bauer Christian Schaarschmidt. "Alle haben die gleichen Auflagen. Deswegen ist es wichtig, dass länderübergreifend eine Lösung gefunden wird", so der Schlettauer. "Wir stehen hier, weil wir wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Deutschland und Europa erhalten wollen und eben unsere Bevölkerung mit gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln versorgen wollen", sagte Dominik Fritzsch vom Verband "Land schafft Verbindung".