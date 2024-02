Mit einem lauten Hupkonzert von Traktoren, Sattelzügen und anderen Fahrzeugen haben am Sonnabendnachmittag Mittelständler und Landwirte aus dem Erzgebirge ihre Protestkundgebung in Chemnitz eingeläutet.

Wie solche Lösungsvorschläge aussehen können, stehe in der Resolution der Vereinigung "Land schafft Verbindung", die bereits von vielen Bürgermeistern und Landräten unterzeichnet worden sei, so Weigel. "Das ist für uns der Weg: von unten nach oben. Die zwölf Punkte der Resolution sind ein Anfang."

Weigel und den anderen Organisatoren ist es wichtig zu erklären, dass ihr Protest unabhängig ist. Man wolle sich von keiner Partei vereinnahmen und sich in keine Ecke drängen lassen. Demzufolge waren am Sonnabend in Chemnitz auch keine Fahnen, sondern nur selbstgebastelte Plakate an den Fahrzeugen zu sehen.