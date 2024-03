Im thüringischen Gera hatte Eissmann 2013 den Autozulieferer Dagro übernommen. Dort arbeiten 380 Menschen. Im sächsischen Pirna gliederte das Unternehmen 2021 den Kunststoffspezialisten Minda KTSN an. Nach Angaben des Insolvenzverwalters soll der Betrieb am Hauptsitz in Bad Urach sowie an den beiden mitteldeutschen Standorten so reibungslos wie möglich fortgeführt werden.