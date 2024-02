Am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg ist den dritten Tag in Folge eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Die Eltern wurden in der vergangenen Nacht per Mail darüber informiert. In dem Schreiben heißt es, die Schüler sollten am Donnerstag zu Hause bleiben. Offenbar sind auch umliegende Schulen betroffen, darunter die Goetheschule in Breitenbrunn.

Bildrechte: MDR/Niko Mutschmann