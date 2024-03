Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, die zur Aufklärung eines Einbruchdiebstahls in Johanngeorgenstadt mit einer Schadensumme von rund 130.000 Euro beitragen könnten. Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen dem 23. und dem 25. Februar Zugang in eine Lagerhalle in der Schwarzenberger Straße verschafft, in der auch sechs hochwertige Crossmotorräder untergestellt waren. Ein das Grundstück abgrenzender Zaun als auch die Außenwand der Lagerhalle wurden dabei beschädigt.

Fünf Maschinen wurden entwendet: eine Yamaha R1, eine Yamaha YZF450, eine Aprilia RSV4 1100 Factory und zwei Ducati Panigale. Auch diverse Fahrzeugersatzteile haben die Einbrecher mitgenommen, darunter zwei Titanauspuffe und einen Turbolader.

Bildrechte: privat

Die Polizeidirektion Chemnitz ermittelt. "Wir gehen durchaus davon aus, dass es sich um eine organisierte Bande gehandelt hat. Dementsprechend ermitteln wir auch wegen schweren Bandendiebstahls", so Andrzej Rydzik, der stellvertretende Pressesprecher zu Kripo live. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Täter den Tatort zuvor kannten. "Mindestens ein Kopf muss Bescheid gewusst haben, was in der Halle zu holen ist und wie dort vorzugehen ist", sagt der Kriminalbeamte.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für den das Grundstück abgrenzenden Zaun wurde ein passender Sechskantschlüssel verwendet. Auch für das Schneiden des Lochs in die Wand der Lagerhalle war eine geeignete Blechschere als Werkzeug zur Hand. Das Loch wurde zwischen zwei Querbalken platziert. Das war der einzige Bereich in der Halle, der nicht videoüberwacht war.

Die Diebe haben dabei Spuren hinterlassen. "Wir haben an verschiedenen Stellen in der Halle, beziehungsweise auch im unmittelbaren Umfeld der Halle, DNA-Spuren sichern können. Diese werden aktuell noch ausgewertet", erklärt Rydzik.

Bildrechte: privat

Frank Eckstein haben die gestohlenen Motorräder gehört. Der 44-Jährige ist Biker mit Herz und Seele und hat seine Rennmaschinen gehegt, gepflegt und selber gefahren. Weil die Zeit dafür immer knapper wurde und die Motorräder immer öfter standen, als gefahren zu werden, wollte er drei davon verkaufen. Über Kleinanzeigen habe er Maschinen und Einzelteile angeboten, wie er Kripo live erklärt. Die Resonanz sei gut gewesen.

Bildrechte: Kripo live/MDR

Mit einigen Interessenten habe er intensiven Kontakt gehabt und Nachfragen zu den Maschinen beantwortet. Doch zu einem Verkauf kam es nicht. Am Morgen des 25. Februars kam er in die Halle, in der seine Motorräder untergestellt waren, und bemerkte den Diebstahl. "Dafür habe ich lange gearbeitet, lange gespart. Das waren Traummotorräder, die da gestohlen wurden. Das ist schon ein ganz derber Schlag", sagt er.

Er geht davon aus, dass mehrere Personen bei der Tat vor Ort gewesen sein müssen. Durch das in der Lagerhalle befindliche Loch könnten die Maschinen nur liegend herausgebracht worden sein. "Hochkant ist das einfach nicht möglich. Die mussten also hingelegt werden und herausgetragen werden. Dazu müssen mindestens vier bis fünf, vielleicht sogar sechs Leute dagewesen sein", so der 44-Jährige.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise Wer etwas bemerkt hat, das bei der Aufklärung hilfreich sein könnte, wird gebeten, sich an die Polizeidirektion Chemnitz zu wenden. Die Telefonnummer ist die 0371-387 3448 (es können Kosten für Anrufe ins Festnetz anfallen). Aber auch jede andere Dienststelle nimmt Hinweise entgegen.