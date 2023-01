Der 38 Jahre alte Mann war am Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr in der Nähe der Schulbrücke in Aue gefunden worden. Das Umfeld rund um die Brücke wurde deshalb mehrere Stunden lang gesperrt. Wie es zu der Schlägerei gekommen war und in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit.