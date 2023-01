Am Neujahrsmorgen ist ein 38 Jahre alter Mann verletzt in Aue-Bad Schlema gefunden worden, bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz. Am Vormittag wurde die Umgebung des Fundortes, die Schulbrücke in Aue, gesperrt. Der Grund: "In den frühen Morgenstunden wurde eine verletzte Person vorgefunden. Die Kollegen versuchen nun, Licht ins Dunkel zu bringen", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN.