Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Angriff auf fünf Polizisten im vergangenen Dezember in Annaberg-Buchholz hat die Soko "Linde" vier Männer im Erzgebirge verhaftet. Die Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren hätten sich im Laufe der Ermittlungen als Hauptverantwortliche herauskristallisiert. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Haftbefehle wurden am frühen Sonntagmorgen in Zwönitz, Lößnitz, Crottendorf und Johanngeorgenstadt vollstreckt. Der 23-Jährige und der 24-Jährige wurden am Montag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die anderen beiden Männer wurden mit Auflagen nach Hause entlassen.