Schülerfirmen in Sachsen In Sachsen gibt es unter dem Link schulerfirmen-sachsen.de eine Servicestelle für Schülerfirmen, die beratend zur Seite steht, wenn es um Gründung und Konsolidierung einer Schülerfirma und Fragen im Firmenalltag geht.



Dort gibt es auch Datenbank, die einen Überblick über bereits gegründete Schülerfirmen gibt. Demnach gibt es in Sachsen aktuell 127 Schülerfirmen, die meisten davon in den Landkreisen Bautzen und Zwickau. Die Geschäftsideen reichen von Pausenversorgung über Event-Organisation bis hin zu Handwerk und Handarbeiten.



Am 16. April findet in Dresden zudem eine Schülerfirmenmesse statt.