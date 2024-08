Unter dem Titel "Kippeln" thematisiert das Festival In diesem Jahr Protest – ein Titel, der natürlich zur Schule passe, so Lars Neuenfeld vom Verein Begehungen: "Klar, das kennt doch jeder: Du darfst nicht kippeln!"

Auf den Drucksachen für das Festival sind die Buchstaben ins Rutschen geraten, oder sind vielmehr dabei, umzukippen. "Auch Protestsituationen sind ja oft so kurz vor dem Kippen", erklärt Neuenfeld. "Bleibt es friedlich? Kippt es in ’ne andere Richtung? Werden die Proteste aufgelöst?"

So breitet sich in einem Klassenraum eine Installation aus Rindenmulch, Holzlatten und anderem Material aus. Mit ihrer Arbeit setzen Thomas Porchnow, Jacob Queißner und Philipp Gerhardt dem Kampf von Klimaschützern für den Ort Lützerath ein Denkmal.

In einem anderen Raum fällt der Blick durch die frühere Essensausgabe – hier war also vermutlich die Schulkantine – auf bedruckte Lamellenvorhänge von Julia Lübbecke. Und in der Turnhalle bilden die Holzschnitte und Radierungen einen interessanten Kontrast zur abblätternden Farbe an den Wänden und dem Wildwuchs vor den Fenstern.