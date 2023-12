In der Nacht von Sonntag (03.12.2023) zu Montag sei an der Schule auf elektronischem Weg - also offenbar per E-Mail oder über eine Handynachricht - eine abstrakte Drohung eingegangen, die nach Polizeiangaben den Einsatz auslöste. Die Oberschule und die benachbarte Kindertagesstätte blieben daraufhin am Montag geschlossen. Die Polizei war mit neun Einsatzkräften vor Ort.