Was war in Chemnitz 2018? Am 1. September 2018 hatten sich in Chemnitz rund 8.000 Anhänger einem von AfD, Pegida und Pro Chemnitz organisierten Demonstrationszug angeschlossen. Mehrere führende AfD-Politiker liefen mit, darunter die Landesvorsitzenden von Thüringen und Sachsen, Björn Höcke und Jörg Urban. Bei dem Aufzug kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, Polizisten, Pressevertretern sowie Migranten.



Die Gegenveranstaltung unter dem Motto "Herz statt Hetze" mit rund 3.000 Teilnehmern richtete sich gegen die fremdenfeindlichen Ausschreitungen, zu denen es in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Manns am Rande des Stadtfests gekommen war. Rund ein Jahr nach der Tat verurteilte das Landgericht Chemnitz einen Syrer wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu neuneinhalb Jahren Haft.