An der Ausstellung im Industriemuseum haben sich 53 Museen aus Chemnitz und der Region beteiligt. Sie gaben mit ihren Objekten gleichzeitig auch die Kontrolle darüber ab, was weiterhin mit diesen geschieht.

Der Leiter des Industriemuseums Chemnitz, Jürgen Kabus, freut sich deshalb besonders, dass sich so viele Ausstellungshäuser auf für das Experiment gewinnen ließen. "Ich glaube, für gestandene Museumsleute hat das wirklich was mit Einlassen zu tun", sagt Kabus bei MDR KULTUR.

Denn der Zufallsgenerator wählte nicht nur die Objekte aus, sondern er entschied auch darüber, an welcher Stelle sie in der Ausstellung gezeigt werden sollen. Jürgen Kabus fasziniert die so entstandene Vielfalt: "Das Metall neben dem Holz, ein ganz kleines Objekt neben etwas Größerem, Bekanntes neben Unbekanntem."

Insgesamt 101 Stücke aus Museen wie dem Deutschen Enduro-Museum Zschopau, dem Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal, der Zeitwerkstatt in Frankental oder den Kunstsammlungen Zwickau kommen auf diese Weise in der Ausstellungshalle zusammen.

Eine Schau voller Überraschungen

Den Besucherinnen und Besuchern öffnet sich in der Schau ein Parcours voller Überraschungen: Das Modell einer Köhlerei, aus Holzresten zusammengeklebt und liebevoll bemalt. Ein bronzezeitliches Beil, ein Parfümflakon, ein Spielbrett für "Kosmonaut ärgere Dich nicht" mit dem Schriftzug von Sigmund Jähn, eine Kokosnuss mit einem Miniaturbergwerk im Inneren.

Auf Beschriftungen hat man in der Ausstellung absichtlich verzichtet. QR-Codes an den Objekten sowie ein Begleitheft bieten trotzdem die Möglichkeit, mehr über die Wunderdinge zu erfahren, die da auf dem Boden liegen, in Vitrinen schimmern oder von der Decke hängen. Jedes einzelne Stück erzählt von der Geschichte dieser Region als Industriestandort mit 500-jähriger Bergbautradition.

Kaum einer weiß, dass das Patentgesetz in den 1870er-Jahren in Chemnitz geschrieben worden ist. Und das nicht ohne Grund, weil hier ganz viele Innovationen passiert sind. Jürgen Kabus, Leiter des Industriemuseums Chemnitz

Bergbau als Motor für Innovationen

"Der Bergbau hat die finanzielle Kraft geliefert, dass Sachsen investieren konnte", erklärt Kabus, was Sachsen, trotz aller Umbrüche, immer wieder nach oben gebracht habe.

Den Titel Kulturhauptstadt Europas versteht er als Fokus auf eine Region, die sehr stolz auf ihre Industrie auf ihre Innovationskraft sein kann. So erläutert Kabus: "Kaum einer weiß, dass das Patentgesetz in den 1870er-Jahren in Chemnitz geschrieben worden ist. Und das nicht ohne Grund, weil hier ganz viele Innovationen passiert sind."

Viele dieser Pionierleistungen warten in Museen in und um Chemnitz darauf, bestaunt zu werden. Die Ausstellung "John Cage. Museumcircle" im Industriemuseum in Chemnitz ist dafür der ideale Ausgangspunkt.