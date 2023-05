Die Schlange vor der Halle des Kraftverkehrs in Chemnitz reicht über den kompletten Parkplatz bis hin zur Straße. Man braucht mehrere Minuten, um einmal an der der kompletten Menschenmenge vorbei zu laufen. 1.500 Leute, vor allem junge Menschen, haben sich Tickets für das Event "Creator Allstars" im Veranstaltungszentrum gesichert und warten nun darauf, ihre Internetstars dort live zu erleben. Innerhalb von 48 Stunden waren alle Karten weg. "Es ist cool, dass so etwas in Chemnitz stattfindet", sagen mehrere Jugendliche einer Gruppe. Auch Basketball finden sie toll. "Aber die meisten sind ja wegen der Creator hier."

Sechs treten Teams gegeneinander an, die alle aus Influencern bestehen. "Es sind nicht nur reichweitenstarke Leute, sondern Leute, die gut zu uns waren und Freunde", sagt Breitenberg. Er moderiert den Nachmittag, während Rohat und Abugoku jeweils ein Team am Start haben. Unterstützt wird er dabei von Malte Ziegenhagen, dem ehemaligen Kapitän der Niners Chemnitz. "Für mich ist das komplettes Neuland auf Twitch", sagt der Ex-Profi-Basketballer und will sich auf das konzentrieren, was er am besten kennt: "Ich erkläre einfach ein bisschen was über Basketball."