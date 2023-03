Am Sonnabend ist in der Messe Chemnitz über die Entwürfe zur Neugestaltung des Basketballfeldes auf dem Konkordiaplatz diskutiert worden. Der Ort wurde vom Verein "Chemnitz Basketball", der sich um das öffentliche Spielfeld in der Nähe des Stadtzentrums bemüht, mit Bedacht gewählt. Nach der Präsentation spielten die "Niners Chemnitz" in der Messe - der Bundesligist zieht schließlich interessiertes Basketball-Publikum an.