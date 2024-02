Sicherlich müssen wir den Schriftzug, der an der Scheune hinterlassen wurde, mit in die Ermittlungen einbeziehen. Das heißt, ein politisches Motiv ist erstmal nicht auszuschließen, weswegen der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion in Chemnitz die Ermittlungen federführend übernommen hat. Gleichermaßen werden die Kollegen allerdings auch aus anderen Fachkommissariaten unterstützt. Unsere Ermittlungen laufen zum jetzigen Zeitpunkt in alle Richtungen.

In unserem Zuständigkeitsbereich, beziehungsweise auch im Bundesgebiet, ist eine derartige Tat in Verbindung mit den Bauernprotesten bislang einzigartig. Wir ermitteln außerdem wegen einer Bedrohung, die sich am gleichen Tag in den Abendstunden im mittelsächsischen Frauenstein ereignet hatte. Dort war ein Landwirt, der ebenfalls an den Bauernprotesten mitgewirkt hatte, telefonisch bedroht worden. Das prüfen wir jetzt im Zusammenhang mit der Tat in Oelsnitz.