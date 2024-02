Militärtransporte durch Sachsen US-Militär auf dem Weg nach Bayern

Auf Sachsens Autobahnen und Bundestraßen ist aktuell vermehrt US-Militär unterwegs. Die Militärfahrzeuge sind auf dem Weg zum Nato-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. Wie ein Sprecher des Territorialen Führungskommando der Bundeswehr Berlin auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, ist ein Konvoi am Freitagabend in die Wettiner-Kaserne Frankenberg gefahren.



Demnach werden die US-Kräfte dort bis zu ihrer Weiterfahrt zum Nato-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern versorgt. Die Truppen befänden sich auf der Rückreise von Militärübungen in Polen, so der Sprecher. Der Weitermarsch sei für die kommenden Tage geplant.

Bildrechte: Erik Hoffmann