Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) lässt an den Adventswochenenden die Buslinie 526 zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz öfter fahren. Die verstärkte "Glühwein-Expresslinie" soll Besucher von außerhalb dazu animieren, ihre Autos stehen zu lassen, wenn sie den Chemnitzer Weihnachtsmarkt besuchen wollen.

Glühwein und Autofahren vertragen sich nicht. Damit mehr Menschen den Chemnitzer Weihnachtsmarkt auch ohne Auto besuchen können, fährt nun der Bus 526 am Wochenende öfter. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

An den vier Wochenenden fährt der Bus zwischen 11:14 Uhr und 19:14 Uhr stündlich ab Lutherkirche Limbach-Oberfrohna. In die entgegengesetzte Richtung sind Fahrten zwischen 12:33 Uhr und 20:40 Uhr ab Chemnitz Omnibusbahnhof - ebenfalls im Stundentakt - geplant. Regulär fahren die Busse am Wochenende sonst alle zwei Stunden. Natürlich seien auch die Chemnitzer eingeladen, den Limbacher Weihnachtsmarkt zu besuchen, erklärte der VMS. Dieser ist vom 2. bis 4. Dezember geöffnet.