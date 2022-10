Bis Ruben Seidel einen Rechner als "reif für die Tonne" bezeichnet, muss schon viel passieren. Dem kleinen weißen Notebook, an welchem er sich gerade ausprobiert, wollten die Computerbegeisterten vom Chemnitzer Chaostreff kein zweites Leben schenken. Zu alt, zu wenig Rechenleistung, sagt Robert Köpferl vom Verein. Doch der elfjährige Ruben sah in dem Gerät noch Potenzial.

Computer und vor allem das Wiederaufbereiten der Geräte, treiben ihn schon lange um, wie er erzählt. "Ich will selbst mit Hand anlegen und mag auch alte PCs und Betriebssysteme", sagt der Junge, der selbst so alt ist wie das Betriebssystem Windows 7. Ruben besucht den Junghackertag des Chemnitzer Chaostreff, der an jedem dritten Sonnabend im Monat einlädt, schon zum dritten Mal. Er ist also von Anfang an dabei.