Das Chemnitzer Eissportzentrum ist nach der Eiskunstlauf-Trainerlegende Jutta Müller umbenannt worden. Mit einer Eis-Show wurde am Sonnabend in der ausverkauften Halle an die erfolgreiche Eiskunstlauftrainerin erinnert. Vor der Show wurde ein Namensschild der verstorbenen Chemnitzer Ehrenbürgerin enthüllt.